هيا الشعيبي تهاجم مذيعة "العربية" وتتهمها بكره الكويتيين

هاجمت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي مذيعة قناة "العربية" سارة دندراوي على خلفية اتصال هاتفي أجرته الأخيرة مع الفنانة الكويتية حياة الفهد بعد تصريح الأخيرة الذي أثار الجدل بشأن ترحيل الوافدين.





وجاء هذا في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" ورأت فيه أن دندراوي لا تحب الكويت كثيراً وأنها تستغل الفرص لكي تسيئ إلى الكويتيين معتبرة أن هذا شكل من أشكال العنصرية.





وأشارت إلى أن الاتصال بالفهد لم يكن ضرورياً فيما العالم يعيش ازمة فيروس كورونا ويتجه نحو الدعاء.





واعتبرت أن المذيعة توقد نار الفتنة داعية إياها إلى الكف عن ذلك. واعتبرت أن سؤالها للممثلة القديرة عما إذا كانت تصريحاتها تنم عن عنصرية دليل على أنها تتصرف بطريقة عنصرية بدورها. وقالت: "العنصرية عنك إنت".