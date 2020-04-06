كريم محمود عبد العزيز ضيف شرف في مسلسل "الاختيار"

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يخوض الفنان كريم محمود عبد العزيز السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الاختيار"، حيث يظهر كضيف شرف خلال الأحداث.



مسلسل"الاختيار"من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار،بطولة أمير كرارة،دينا فؤاد،أحمد العوضي ، سارة عادل،أشرف مصيلحي،إسلام حافظ،إياد نصار، ويتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.





وفى سياق آخر، قرر القائمون على فيلم "موسى" تأجيل التصوير لحين الانتهاء من مسلسلات شهر رمضان المقبل،والمسلسل بطولة النجوم إياد نصار، سارة الشامي،كريم محمود عبد العزيز، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز الدرامية مسلسل "هوجان"،والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب،إخراج شيرين عادل،وهو بطولة محمد إمام،صلاح عبد الله،أوس أوس، ميرنا نور الدين، أسماء أبو اليزيد،رياض الخولي.