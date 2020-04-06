انطلاق المرحلة الثانية من الاختبارات الالكترونية لطلاب الأول الثانوي

انطلقت المرحلة الثانية من الامتحانات الالكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث أن اليوم الاثنين هو اليوم الثاني للامتحانات.





والمرحلة الثانية تبدأ من الساعة ١٠ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا في محافظات الجيزة والغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، والامتحان تجريبي (بدون درجات) بدأ أمس 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي ويؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.





وجدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي من ٥ ابريل حتى ٢٢ ابريل ٢٠٢٠ وتم تحديد الساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة وسيتم اتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت ويعقد الامتحان الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول ويمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.









-الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار التجريبي للصف الأول الثانوي حسب المحافظة: من الساعة ٨ صباحًا حتى ١٠ صباحًا: القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والاقصر والبحر الأحمر





من الساعة ١٠ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا: الجيزة والغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومن الساعة ١٢ ظهرًا إلى ٢ ظهرًا: الدقهلية والقليوبية، والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح، ومن الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا: الشرقية والإسكندرية، والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.





جدير بالذكر أن طلبة الصف الأول الثانوي بدأوا على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر من داخل المنازل في ظل تعليق الدراسة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لاستكمال الدراسة.





ففي اليوم الأول للاختبارات التدريبية لطلبة الصف الأول الثانوي قام بالتسجيل وإجراء اختبار اللغة العربية عدد 578 ألف طالب وطالبة من داخل المنازل مستخدمين الشرائح البيانات التي تم توزيعها بواسطة الشركة المصرية للاتصالات.





تم توزيع الطلاب لمجموعات بالمحافظات للدخول أثناء اليوم وذلك لتوزيع الأحمال على منصة الاختبارات خلال اليوم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساءا.





إجمالي عدد الطلبة المستهدف اختبارهم إلكترونيًا هو 589 ألف طالب حيث تعرض عدد 11 ألف طالب لبعض المشكلات التقنية البسيطة التي تم رصدها بواسطة فرق الدعم الفني على مستوى الجمهورية والعمل على حلها في الاختبارات القادمة.





وهذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، وأن هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.



