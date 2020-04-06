مبلغ خرافي.. ريال مدريد ومان سيتي يخوضان معركة لضم هاري كين

كشفت تقارير صحفية عن ان يستعد مانشستر سيتي وريال مدريد للمعركة وجهاً لوجه للحصول على خدمات هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبر خلال فترة الانتقالات الصيفية.





ألمح قائد إنجلترا مؤخرًا إلى أنه قد يتطلع إلى مغادرة توتنهام في المستقبل القريب.





يُنسب الفضل إلى مانشستر يونايتد ، لكن يُزعم أن الشياطين الحمر قاموا بتبريد اهتمامهم في الأيام الأخيرة للتركيز على مهاجمين أخرين.





وفقًا لصحيفة The Express ، من المحتمل أن يتنافس سيتي ومدريد على هاري مين صاحب الـ 26 عامًا الذي يحتمل أن يكون متاحًا مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.





سجل هاري كين 17 هدف في 25 مباراة لمع فريقه توتنهام هذا الموسم ، بينما سجل 181 هدفًا في 278 مباراة لناديه منذ انضمامه للسبيرز.





سيكون توتنهام في وضع قوي عندما يتعلق الأمر بأي مفاوضات محتملة ، على الرغم من أن كين لديه عقد السبيرز حتى صيف عام 2024.