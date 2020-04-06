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محمد دياب: "باب الشقة وحشني قوي"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:01 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
عبر الفنان محمد دياب، عن اشتياقه للخروج من المنزل، من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق محمد، على الصورة قائلًا:"باب الشقة وحشني قوي".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"افتحه واقفله تاني" وأضاف آخر"كلنا والله ربنا يفك هذا الكرب"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"انت اللي وحشنا يا عو".

يذكر أن آخر أعمال محمد دياب، مسلسل "بحر"، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان ماجد المصري، ونوريهان، ومحمد علي رزق.

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