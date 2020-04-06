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عاجل.. سقوط 5 صواريخ على منشآت تابعة لشركة أمريكية بالعراق

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:55 ص
صاروخ - أرشيفية
صاروخ - أرشيفية
وكالات

أفادت شبكة "العراق نت"، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بسقوط 5 صواريخ على منشآت تابعة لشركة أمريكية تعمل في مجال النفط بمحافظة البصرة.

 

وقال مصدر أمني مسؤول، إن "شركة هاليبرتون النفطية الأمريكية في محافظة البصرة، جنوبي العراق، تعرضت إلى قصف صاروخي، مضيفًا أن قرابة 4- 5 صواريخ استهدفت مقر الشركة في البرجسية مما أسفر عن إلحاق أضرار مادية طفيفة.

 

وأشار المصدر الأمني العراقي،  إلى أن أحد الصواريخ وقع قرب بئر عشرين النفطي بين ناحية سفوان وقضاء الزبير، مشيرا إلى أن العمال الأمريكيين كانوا قد غادروا الشركة ولا يوجد فيها سوى العراقيين.

 

وقد نشرت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين الماضي،  منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في قاعدة "عين الأسد"، التي ينتشر فيها جنود أمريكيون، وقاعدة "حرير" في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

 

 

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