حقيقة تراكم "القمامة" بمستشفى عزل بلطيم في كفر الشيخ

نفي مصدر داخل مستشفي عزل بلطيم بكفر الشيخ، ما تم نشره علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تراكمات للقمامة داخل بفناء المستشفي، وهو ما يمثل إهمالا خطيرا، ولاسيما أنها مستشفي لعزل الحالات الإيجابية بفيروس "كورونا المستجد".





وكشف المصدر، خلال تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الصورة المتداولة قديمة وليست حديثة، وأن النفايات والقمامة الخاصة بالمستشفي يتم التخلص منها بمعرفة الصحة وبطريقة آمنة للغاية، داعيا إلي عدم ترديد الشائعات التي تثير البلبلة بين الناس.





وكان ذات المصدر، قد نفي في وقت سابق ما تردد علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، مؤكدا أن جميع الحالات مستقرة، وتتلقي العلاج اللازم لها ووضعها علي ما يرام، ولا توجد أي مشاكل تذكر.









وأضاف المصدر، خلال تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أنه يتم إتباع أعلي طرق الوقاية من جانب الفريق الطبي والتمريض وكافة العاملين بالمستشفي، وأيضا تتم ملاحظة المرضي جيدا لحظة بلحظة ومدي استجابتهم للعلاج، فضلا عن التخفيف عنهم وإعطائهم الأمل، حيث أن العامل النفسي من أهم جوانب العلاج، وهو ما ندركه جيدا.





وأشاد المصدر، بالتجهيزات التي أولتها وزارة الصحة للمستشفي ومدها بكافة أساليب الوقاية، وأيضا كافة الأجهزة الذين يحتاجون إليها لعلاج المرضي، مؤكدا أن الأيام القادمة ستحمل العديد من الأخبار المفرحة.





وكانت مديرية الصحة بكفر الشيخ، أكدت أنه تم الانتهاء من تجهيز مستشفي بلطيم المركزي كأول مستشفي عزل بالمحافظة للحالات الإيجابية، فضلا عن اتخاذ أعلي درجات الحيطة والحذر لوقاية العاملين بها والذين تم نقلهم إليها لحمايتهم من انتقال الفيروس إليهم، حيث تم نقل 21 طبيبا في التخصصات الطبية المطلوبة من مستشفيات الحميات والصدر إلي مستشفي العزل ببلطيم، فضلا عن عدد من طواقم التمريض المؤهلة لذلك.





وأكد الدكتور محمد عبدالعال، عميد كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، أن الكلية شاركت بـ15 طبيبا وطبيبة بمستشفى عزل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد ببلطيم، في جميع التخصصات الطبية كالأمراض المتوطنة والباطنة والعناية المركزة وغيرهم، يأتي ذلك بالمشاركة مع فريق آخر يتبع مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.



