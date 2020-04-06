Advertisements

حقيقة تراكم "القمامة" بمستشفى عزل بلطيم في كفر الشيخ

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:07 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
نفي مصدر داخل مستشفي عزل بلطيم بكفر الشيخ، ما تم نشره علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تراكمات للقمامة داخل بفناء المستشفي، وهو ما يمثل إهمالا خطيرا، ولاسيما أنها مستشفي لعزل الحالات الإيجابية بفيروس "كورونا المستجد".

وكشف المصدر، خلال تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الصورة المتداولة قديمة وليست حديثة، وأن النفايات والقمامة الخاصة بالمستشفي يتم التخلص منها بمعرفة الصحة وبطريقة آمنة للغاية، داعيا إلي عدم ترديد الشائعات التي تثير البلبلة بين الناس.

وكان ذات المصدر، قد نفي في وقت سابق ما تردد علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، مؤكدا أن جميع الحالات مستقرة، وتتلقي العلاج اللازم لها ووضعها علي ما يرام، ولا توجد أي مشاكل تذكر.


وأضاف المصدر، خلال تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أنه يتم إتباع أعلي طرق الوقاية من جانب الفريق الطبي والتمريض وكافة العاملين بالمستشفي، وأيضا تتم ملاحظة المرضي جيدا لحظة بلحظة ومدي استجابتهم للعلاج، فضلا عن التخفيف عنهم وإعطائهم الأمل، حيث أن العامل النفسي من أهم جوانب العلاج، وهو ما ندركه جيدا.

وأشاد المصدر، بالتجهيزات التي أولتها وزارة الصحة للمستشفي ومدها بكافة أساليب الوقاية، وأيضا كافة الأجهزة الذين يحتاجون إليها لعلاج المرضي، مؤكدا أن الأيام القادمة ستحمل العديد من الأخبار المفرحة.

وكانت مديرية الصحة بكفر الشيخ، أكدت أنه تم الانتهاء من تجهيز مستشفي بلطيم المركزي كأول مستشفي عزل بالمحافظة للحالات الإيجابية، فضلا عن اتخاذ أعلي درجات الحيطة والحذر لوقاية العاملين بها والذين تم نقلهم إليها لحمايتهم من انتقال الفيروس إليهم، حيث تم نقل 21 طبيبا في التخصصات الطبية المطلوبة من مستشفيات الحميات والصدر إلي مستشفي العزل ببلطيم، فضلا عن عدد من طواقم التمريض المؤهلة لذلك.

وأكد الدكتور محمد عبدالعال، عميد كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، أن الكلية شاركت بـ15 طبيبا وطبيبة بمستشفى عزل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد ببلطيم، في جميع التخصصات الطبية كالأمراض المتوطنة والباطنة والعناية المركزة وغيرهم، يأتي ذلك بالمشاركة مع فريق آخر يتبع مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.

حقيقة تراكم "القمامة" بمستشفى عزل بلطيم في كفر الشيخ
حقيقة تراكم "القمامة" بمستشفى عزل بلطيم في كفر الشيخ
حقيقة تراكم "القمامة" بمستشفى عزل بلطيم في كفر الشيخ
حقيقة تراكم "القمامة" بمستشفى عزل بلطيم في كفر الشيخ

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لفجر كورونا كفر الشيخ تراكم الفمامة الفيروس كورونا ألفجر

أخبار تهمك

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1200 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال يوم واحد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة مؤثرة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

منذ ساعتين

لجنة التخطيط تطلب تحصين نجم الأهلي ورفض رحيله

منذ ساعة و 19 دقيقة

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ ساعتين

تحذير عاجل من التموين للمتلاعبين في الأسعار

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

منذ حوالي 12 ساعة

الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 12 ساعة

الحل الوحيد أمام الأهلي للتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

رسميا.. "صحة كفر الشيخ" تكشف حقيقة إصابة مواطن بـ"الكورونا"

إعلان مهم من وزارة الصحة بشأن دواء بلاكونيل المقترح لعلاج كورونا

نائب محافظ الدقهلية يكشف آخر التطورات في بلقاس بعد عزل 300 أسرة

طبيبة مصابة بـ"كورونا" تشرح رحلتها مع الوباء (فيديو)

عاجل.. جامعة المنصورة تدعم مستشفى عزل كورونا بطاقم طبي "صور"

"سيلفي في زمن كورونا".. صور تجسد فرحة المتعافين وحماس الأطباء

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

10:21 م

تحذير عاجل من التموين للمتلاعبين في الأسعار

08:34 ص

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

04:18 ص

الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

08:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر