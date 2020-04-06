محمد أنور يبدأ تصوير "إسعاف يونس" بعد رمضان

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يواصل الفنان محمد أنور تحضيرات مسلسله الجديد "إسعاف يونس" الذي يعد أول بطولة مطلقة له، حيث من المقرر أن يبدأ تصويره بعد شهر رمضان المقبل.



ويجسد أحد أبطال مسرح مصر شخصية مسعف طوارئ لديه سيارة إسعاف والمسلسل قائم على فكرة وجود أكثر من ضيف شرف خلال الحلقات، فيظهر في كل حلقة نجم مختلف، وسيتم تقديمه على أكثر من موسم، وهو من إخراج معتز التونى، وانتهى مؤلفو العمل من كتابة حلقات المسلسل وهو ينتمى لنوعية الـ 10 حلقات.



وفي سياق آخر، يُعرض محمد أنور حاليًا مسلسل "قوت القلوب"، وهو من إخراج مجدى أبو عميرة، وبطولة ماجدة زكي،خالد زكي، كارولين عزمي،إسلام جمال،سهر الصايغ،سامي مغاوري، محمود جمعة.







والجدير بالذكر أن محمد أنور شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلين هما "البرنسيسة بيسة" مع مي عز الدين، و"طلقة حظ" مع مصطفي خاطر، وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.