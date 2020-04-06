ديانا هاشم وأماني كمال تشعلان إنستجرام بوصلة رقص

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شاركت الفنانة أماني كمال، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت أماني، خلال مقطع الفيديو وهي ترقص مع ديانا على أنغام أغنية "آه آه"، وعلقت أماني، على الفيديو قائلة:"آه آه آه آه اة اة".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"عسل انتو الاتنين اقسم بالله" وأضاف آخر"تجننوا والله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"حلوين قوي".



يذكر أن آخر أعمال أماني كمال، مسلسل "حواديت الشانزليزية"، وتدور أحداثة في إطار الخمسينيات، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة داليا مصطفى وإياد نصار وإدوارد وعايدة رياض ومي سليم ودانا حمدان.