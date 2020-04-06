بالصدفة.. ضبط سنتر تعليمي في حلوان

كشف اللواء أيمن جبريل، رئيس حي المعصرة في حلوان، تفاصيل غلق سنتر تعليمي بحي المعصرة، مشيرا إلى أنه أثناء تفقده أعمال التطهير واالتعقيم بالمنطقة وجد تجمع لأربع طلاب بجانب عمارة سكنية، ويحملون أجهزة التابلت، معقبا: "تيقنت أن في شىء بيحصل فالمكان ده رغم عدم وجود أي اشارات تدل على وجود مركز تعليمي".





وأشار "جبريل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه اختفي بشارع آخر حتى يعرف حقيقة الوضع، حيث تأكد أنه مركز تعليمي بدون لافتة، مضيفا أنهم اكتشفوا بدخولهم المركز التعليمي أنه مكون من 3 فصول وكل فصل به نحو 25 طالبا، والثلاث فصول تعمل.





وأضاف رئيس حي المعصرة، أنه تم تحرير محضر لمدير المركز التعليمي و5 مدرسين، وسيعرضوا على النيابة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.





وأضاف، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.





وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.





وأكد متحدث الصحة مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



