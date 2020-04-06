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صحيفة: الإمارات قدمت للعالم أمثلة حية على الثبات والقوة ودعم كل محتاج

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:15 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات

أكدت دولة الإمارات، قدرتها في العبور إلى بر الأمان بوحدتها وتكاتفها وبينت التجربة العالمية القاسية أن أهل هذه الأرض الذين رسخت فيهم قيادتهم العزيمة والتصميم قادرون أن يقدموا للعالم أمثلة حية على الثبات والقوة ودعم كل محتاج، وفقًا لصحيفة الوطن الإماراتية.

 

 وبينت دولة الإمارات برعاية قيادتها أنها منبع دائم للأمل والمواقف النبيلة.. وطن محصن يعرف طريقه جيداً ويجيد تطوير الآليات اللازمة لتبقى السعادة عنواناً بارزاً دائماً.

 

وقالت الصحيفة الخليجية، إن في حياة الشعوب مراحل تاريخية دقيقة وتحديات كبرى، وهي تختلف تبعاً للظروف ومسبباتها، وخلال هذه الأوقات تظهر قوة كل دولة ومدى تمكنها واستعدادها للتعامل والتكيف مع التحديات التي تواجهها، وفي وطننا بحمد الله لم تظهر قوتنا في جانب واحد فقط، بل بينت العبقرية الإماراتية استعدادها للحد من جميع التأثيرات على الصعد كافة، وخلال ذلك كله فهناك تصميم على مواصلة مسيرة التنمية وترسيخ مواقفنا الإنسانية وقهر الخطر ومواجهته على قلب واحد وبإرادة لا تلين.

 

وأضافت الصحيفة، أن "الوطن" ان الذي يصنع المستقبل سيتجاوز الظرف الراهن وهو يسجل انتصاراً تاريخياً في مواجهة خطر غير مسبوق في حياة الأمم منذ أكثر من 100 عام يتمثل بفيروس "كوفيد 19" والذي تم تصنيفه على أنه عدو للبشرية، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالقول: " تتحرك دولة الامارات اليوم كفريق واحد وتتعاون كأسرة واحدة .. ويساند الجميع أعمال الجميع لعبور هذا الفترة الاستثنائية التي يمر فيها العالم نحمد الله على هذه الروح الطيبة .. ونحمد الله على هذا البلد الآمن ونحمد الله على هذا الشعب المتعاضد والمتكاتف".

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