مفاجأة.. ليفربول يستعد لدخول سباق التعاقد مع ساني

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يريد مسئولو فريق ليفربول التعاقد مع اللاعب الألماني ليروى ساني لاعب فريق مانشستر سيتي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الريدز مع المدرب الألماني يورجن كلوب.



ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.



وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏ميرور، إن ليفربول قرر بشكل حاسم دخول سباق التوقيع مع ليروي ساني، وسيبدأ الريدز مفاوضاته مع إدارة السيتي.



وسيلقى فريق ليفربول منافسة شرسة مع فريق بايرن ميونيخ الذي يريد التعاقد مع الجناح الالماني منذ الصيف الماضي.