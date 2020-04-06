الجمهور يتهم باسم مغنية بالهجوم على كارول سماحة.. وهكذا رد

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أثار الفنان اللبناني باسم مغنية حالة من الجدل بعدما شن هجومًا على إحدى الفنانات والتي تدعى كارول ولم يوضح من هي الفنانة التي يقصدها ولم يكتب اسمها كاملًا.



وتكمن التفاصيل عندها غرد باسم عبر حسابه الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر معلقًا: ‏فنانة،إسمها كارول،أحبها كثيرا على الصعيد الشخصي،أقدر فنها كثيرا كثيرا،أحترم تاريخها،حضرت لها اليوم فيديو. ليست كارول التي أعرفها،لا تذهبي مع الترند. ليس الترند دائما صح.ابقي كما أنت. كما نحبك.حافظي على مركزك. ليعيش فنك كثيرا.مع حبي.



لم تمر التغريدة بسلام، وأخذ بعض متابعي الفنانة اللبنانية كارول سماحة في الرد عليه باعتبار أنه يقصدها بكلامه، ولكنه اضطر للدفاع عن نفسه بتغريدة أخرى.



وقال مغنية: ‏اولا شكرا لك.سأتقبل ما قلت.ثانيا انا لم أذكر إسم الفنانة كارول سماحة التي أجل وأحترم.ثالثا أنا لم أهاجم أحد.وإذا قرأت ما كتبت في التويت،تجد أن كل محتواها مليئ بالحب.مع محبتي.



