"الواتساب" وسيلة التواصل بين قادة البريمرليج لحل أزمة الرواتب

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شهدت الساعات الماضية أزمة داخل الدوري الإنجليزي الممتاز بعد بيان رابطة البريميرليج بإمكانية تخفيض رواتب اللاعبين 30% بعد توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.



ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏ميرور، فإن قادة الفرق ال20 في البريميرليج قاموا بإنشاء "جروب" عبر الواتساب لإتخاذ موقف موّحد من الاقتراح الذي يتضمن تخفيض اجورهم بنسبة 30%.



حيث عبر القادة عن غضبهم من هذا الاقتراح وأحدهم وصفه بالمُثير للاشمئزاز، ولم يتم حسم الأمور حتى الآن بين جميع أندية الدوري.



‏وأوضحت الصحيفة إن تم إبلاغ اللاعبين يوم السبت عبر مكالمة فيديو بالأزمة المالية التي تعاني منها الأندية بسبب الفايروس.



وأكدوا قادة أندية البريمرليج بانهم ملتزمون بتقديم تضحيات مالية كبيرة، ولكنهم يصرون على أن أموالهم "اذا تم التخفيض" يجب أن تذهب إلى المؤسسات الخيرية بدلاً من العودة مباشرة إلى الملاك.