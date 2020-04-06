Advertisements

"الواتساب" وسيلة التواصل بين قادة البريمرليج لحل أزمة الرواتب

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
شهدت الساعات الماضية أزمة داخل الدوري الإنجليزي الممتاز بعد بيان رابطة البريميرليج بإمكانية تخفيض رواتب اللاعبين 30% بعد توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏ميرور، فإن قادة الفرق ال20 في البريميرليج قاموا بإنشاء "جروب" عبر الواتساب لإتخاذ موقف موّحد من الاقتراح الذي يتضمن تخفيض اجورهم بنسبة 30%.

حيث عبر القادة عن غضبهم من هذا الاقتراح وأحدهم وصفه بالمُثير للاشمئزاز، ولم يتم حسم الأمور حتى الآن بين جميع أندية الدوري.

‏وأوضحت الصحيفة إن تم إبلاغ اللاعبين يوم السبت عبر مكالمة فيديو بالأزمة المالية التي تعاني منها الأندية بسبب الفايروس.

وأكدوا قادة أندية البريمرليج بانهم ملتزمون بتقديم تضحيات مالية كبيرة، ولكنهم يصرون على أن أموالهم "اذا تم التخفيض" يجب أن تذهب إلى المؤسسات الخيرية بدلاً من العودة مباشرة إلى الملاك.

أخبار تهمك

الحل الوحيد أمام الأهلي للتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم

منذ أقل من ساعتين

لجنة التخطيط تطلب تحصين نجم الأهلي ورفض رحيله

منذ ساعة و 23 دقيقة

الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1200 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال يوم واحد

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير عاجل من التموين للمتلاعبين في الأسعار

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ يوم

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة مؤثرة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

منذ حوالي 12 ساعة

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 12 ساعة

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

10:21 م

تحذير عاجل من التموين للمتلاعبين في الأسعار

08:34 ص

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

04:18 ص

الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

08:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر