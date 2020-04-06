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صدمة قوية للأهلي بشأن ضم ظهير إنبي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:20 ص
الاهلي
الاهلي
حسام مجدي
تلقى النادي الأهلي صدمة قوية خلال الساعات القليلة الماضية بشأن التعاقد مع واحد من نجوم نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان النادي الأهلي قد أظهر رغبة في التعاقد مع علي فوزي الظهير الأيمن لنادي بيراميدز في الصيف القادم لتعويض رحيل أحمد فتحي عن الفريق.

ولكن رفض حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي فكرة رحيل علي فوزي عن صفوف الفريق في الصيف القادم.

وأكد حلمي طولان إلى إدارة نادي إنبي أن علي فوزي يعتبر من اللاعبين المهمين في نادي بيراميدز وبالتالي لا يجب أن يفرط فيه النادي نهائيا الفترة القادمة.

وسيبحث النادي الأهلي عن لاعب أخر ليعوض رحيل أحمد فتحي الفترة الماضية بسبب عدم توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده مع النادي.

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