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مشاهد صادمة.. صور لأكياس جثث ضحايا فيروس كورونا بنيويورك

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر
الفجر
نشر موقع روسيا اليوم عدد من الصور المتداولة لأكياس موتي في نيويورك وذلك بعد ارتفاع عدد الموتي وتفشي فيروس الكورونا في الولايات المتحدة

تم التقاط عدد من الصور لأكياس جثث ذات اللون البرتقالي في أروقة أحد مستشفيات بروكلين وهي داخل مركز ويكوف هايتس الطبي في بوشويك.

وأعلنت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية عن تسجيل نحو 600 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأصبحت نيويورك أكبر بؤرة للفيروس في الولايات المتحدة، وتعود إليها نحو ثلث الإصابات وأكثر من 40% من جميع الوفيات المسجلة في البلاد بسبب كورونا.

وفي الإجمال سجلت الولايات المتحدة حتى اليوم الاثنين 337072 إصابة و9633 وفاة
في سياق ٱخر أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم.

وأوضح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.

وقال مستشار إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.

وأكد مستشار وزير مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
مشاهد صادمة.. صور لأكياس جثث ضحايا فيروس كورونا بنيويورك
مشاهد صادمة.. صور لأكياس جثث ضحايا فيروس كورونا بنيويورك
مشاهد صادمة.. صور لأكياس جثث ضحايا فيروس كورونا بنيويورك
مشاهد صادمة.. صور لأكياس جثث ضحايا فيروس كورونا بنيويورك
مشاهد صادمة.. صور لأكياس جثث ضحايا فيروس كورونا بنيويورك
مشاهد صادمة.. صور لأكياس جثث ضحايا فيروس كورونا بنيويورك
مشاهد صادمة.. صور لأكياس جثث ضحايا فيروس كورونا بنيويورك
مشاهد صادمة.. صور لأكياس جثث ضحايا فيروس كورونا بنيويورك

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