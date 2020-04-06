Advertisements

10.375 مليار جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال 2019

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:09 ص
بوابة الفجر
بمناسبة اليوم  العالمى للصحة، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء نشرة اقتصاية تضم بعض المؤشرات الاحصائية الخاصة بالمرصي والصحة في مصر. 
 
بلغ إجمالي عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل 3.625 مليون مريض بتكلفة   10.375 مليار جنيه عام 2019 مقابل 2.632مليون مريض بتكلفة 8.410 مليار جنيه عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 23.4٪ في تكاليف العلاج.
 
وبالنسبة للقطاع الحكومي بلغ إجمالي عدد المستشفيات 691 مستشفى عام 2018 مقابل 676 مستشفى عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 2.2 ٪ ، وبلغ إجمالي عدد مستشفيات الجامعات 89 مستشفى عام   2018 مقابل 87 مستشفى عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 2.3 ٪، وبلغ اجمالي عدد الاطباء 113305 طبيباً (بشريين/ أسنان) عام 2018 مقابل 124871 طبيباً عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته  9.3 ٪.
 
وسجل إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض 196686 ممرضاً عام 2018 مقابل 191351 ممرضاً عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها2.8 ٪، وبلغ اجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 55.581 مليون عام 2018 مقابل 54.177 مليون منتفعاً عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 2.6٪.
 
وتضمن البيان مستشفيات الوزارات الأخرى (تتضمن مستشفيات القطاع العام)، وبلغ إجمالي عدد المستشفيات 28 مستشفى عام 2018 مقابل 27 مستشفى عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها. 3.7٪ ، بلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 2761 سريراً عام 2018 مقابل 2561 عام 2017 بزيادة بلغت  نسبتها  7.8٪.
 
وبالنسبة للقطاع الخاص فقد بلغ إجمالي عدد المستشفيات 1157 مستشفى عام 2018 مقابل 1094 مستشفى عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 5.8٪، وبلغ اجمالي عدد الاطباء 30733 طبيباً (بشريين/ اسنان) عام 2018 مقابل 26650 طبيباً (بشريين/ اسنان) عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 15.3٪.
 
وسجل اجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض 22766 ممرضاً عام 2018 مقابل 20711 ممرضاً عام 2017 .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

التعبئة والاحصاء الاحصاء اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاحصاء اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ حوالي 14 ساعة

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الحل الوحيد أمام الأهلي للتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم

منذ ساعة و نصف

رسالة مؤثرة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

منذ ساعتين

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

منذ ساعتين

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ يوم

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1200 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال يوم واحد

منذ حوالي 8 ساعات

لجنة التخطيط تطلب تحصين نجم الأهلي ورفض رحيله

منذ ساعة و 20 دقيقة

تحذير عاجل من التموين للمتلاعبين في الأسعار

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 15 ساعة

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

"التعبئة والاحصاء": 2.6 مليون مريض تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج

"التعبئة والإحصاء": 219265 ممرضا أعضاء هيئة التمريض القائمين بالعمل خلال 2017

37.2 % زيادة في تكاليف العلاج على نفقة الدولة خلال 2018

132.3 مليار جنيه إجمالي المبالغ المودعة في الحسابات الجارية بالبريد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

10:21 م

تحذير عاجل من التموين للمتلاعبين في الأسعار

08:34 ص

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

04:18 ص

الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

08:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر