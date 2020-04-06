أندية الدوري الألماني تعود للحياة وبايرن ميونخ يبدأ تدريباته

أستناف عدد من أندية الدوري الألماني، التدريبات، اليوم الإثنين وسط إجراءات احترازية قاسية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وتقدم فريق بايرن ميونيخ الفرق العائدة للتدريبات من خلال مجموعات صغيرة للحد من مخاطر الإصابة بالفيروس، وقال النادي البافاري في بيان "بالتأكيد نحن نتبع كافة الإرشادات الصحية، من المؤكد أن الجماهير ممنوعة من حضور التدريبات، ويطلب نادي بايرن من الجمهور الاستمرار في اتباع التعليمات ونرجوكم عدم القدوم الى مركز التدريب الخاص بالنادي".





وارتفع عدد الإصابات بالفيروس سريع العدوى في ألمانيا إلى أكثر من 100 ألف حالة كما تسبب الفيروس في وفاة نحو 1600 شخص في البلاد حتى الآن.





ورغم عودة التدريبات أوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم في الأسبوع الماضي إنه لم يتحدد بعد موعد لعودة المباريات.







