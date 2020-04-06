آبل تتبرع بـ 20 مليون كمامة طبية وتعمل على تصميم واقيات وعوازل للطاقم الطبي

أعلن "تيم كوك" الرئيس التنفيذي لشركة آبل، اليوم الاثنين، إن الشركة قامت بتخصيص 20 مليون قناع وجه ستتبرع بها للحكومات على جميع المستويات ابتداء من هذا الأسبوع، مضيفًا أن الشركة تعمل أيضًا على تصميم وإنتاج دروع للوجه لاستخدامها من قبل العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية.





وقال " كوك" في مقطع فيديو نُشر على تويتر، أن هذا جهد عالمي حقًا وأن آبل تعمل بشكل مستمر ووثيق مع الحكومات على جميع المستويات، لضمان التبرع بها إلى الأماكن الأكثر احتياجًا.





وأضاف كوك: "إن شركة آبل مكرسة لدعم الاستجابة العالمية لمكافحة فيروس كورونا COVID-19. لقد قمنا الآن بتوريد أكثر من 20 مليون قناع من خلال سلسلة التوريد الخاصة بنا".





وأوضح أن فرق التصميم والهندسة والعمليات والتعبئة لدى آبل تعمل مع الموردين لتصميم وإنتاج وشحن الدروع الواقية للعاملين في المجال الطبي .





وقامت شركة آبل بالفعل بتسليم أول شحنة من واقيات الوجه إلى مرافق مستشفى كايزر في وادي سانتا كلارا.





وأكد كوك ". أطلقت آبل أيضًا موقعًا إلكترونيًا وتطبيق COVID-19 مع أداة فحص ومعلومات أخرى حول جائحة الفيروسات التاجية الجديد.





وتهدف شركة آبل لشحن أكثر من مليون واقي الوجه بنهاية هذا الأسبوع.