بوريس جونسون يواصل مهام عمله من المستشفى

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نقلت شبكة "سي إن إن" عن وزير الإسكان البريطاني روبرت جينريك، اليوم الاثنين، قوله إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يواصل قيادة الحكومة البريطانية من المستشفى.



تم إدخال جونسون إلى المستشفى ليلة الأحد فيما وصفته داونينج ستريت بأنها "خطوة احترازية" لاستمرار ظهور أعراض الإصابة بالفيروسات التاجية بعد 10 أيام من الاختبارات الإيجابية في 27 مارس.



قال جينريك: "أعرف أنه من المحبط للغاية اضطراره للذهاب إلى المستشفى لإجراء هذه الفحوصات، وسيرغب في العودة إلى الرقم 10 الذي يقود من الأمام، وهو طريقه.. لكنه لا يزال مسؤولا عن الحكومة وسيتم متابعته بانتظام في المستشفى، كما كان أثناء عزله الذاتي."



واضاف جينريك، إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيترأس الاجتماعات الصباحية الدورية للحكومةن موضحا ان الامر "لم يكن اجرائًا طارئًا".



وصرح جينريك لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "سيبقى في المستشفى طالما أنه بحاجة لذلك، لكنني سمعت أنه في حالة جيدة وأنا أتطلع بشدة لعودته في أقرب وقت ممكن".

