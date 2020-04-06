انتعاش الأسهم الأوروبية بعد انحسار وفيات كورونا نسبيًا

شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم وذلك بعد انحسار عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في كلا من ايطاليا وفرنسا مقارنة بالنسب المعتادة مما أدى إلى تصاعد الآمال بشأن اقتراب السيطرة على الفيروس.





ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.9%، بعد أن أغلق يوم الجمعة منخفضا للأسبوع السادس في سبعة أسابيع وسط توقف أنشطة الشركات بفعل الأزمة الصحفية.

وقفزت البورصتان الإيطالية والفرنسية 3.5 و3.4% على الترتيب، حيث أظهرت البيانات أقل عدد وفيات في إيطاليا في أكثر من أسبوعين أمس الأحد، في حين انخفض العدد في فرنسا وتباطأت حالات الرعاية المركزة الجديدة بالمستشفيات.

فقد ستوكس 600 أكثر من ثلاثة تريليونات دولار من القيمة السوقية منذ فبراير حيث دفع تباطؤ النشاط الاقتصادي قطاعات عديدة إلى حافة الانهيار، مجبرا الشركات على تعليق توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم من أجل تدعيم السيولة.



