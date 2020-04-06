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تسجيل 954 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الاثنين، 954 إصابة جديدة بالفيروس في 49 إقليما من أقاليم البلاد، من بينهم 30 طفلا، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 6343 إصابة.

 

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا  6343 إصابة في الوقت الراهن، كما بلغ إجمالي الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس 406 أشخاص، والوفيات 47 شخصا.

 

وخلال جلسة عامة، تبنى مجلس الدوما الروسي، قانونا بشأن المسؤولية الجنائية بسبب انتهاك الحجر الصحي، وكذلك بشأن نشر معلومات مزيفة حول فيروس كورونا المستجد تصل إلى 5 سنوات سجنا.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

 

وأجبر فيروس كورونا العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

 

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