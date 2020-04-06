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أسعار النفط تعاود الانخفاض بعد تأجيل اجتماع أوبك+

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:29 ص
النفط الخام
النفط الخام
رويترز
شهدت اسعار النفط العالمى انخفاضا جديدا بعد تاجيل الاجتماع الطارئ الذي دعت إلية السعودية يوم الخميس الماضي، والذي كان من المقرر انعقاده اليوم، لبحث الأوضاع التي آلت إليها اسعار النفط العالمية وحل الخلاف بين أكبر الدول المنتجة والمصدرة وهما السعودية وروسيا.

 
ونزل خام برنت إلى ما يقرب من 30 دولارا للبرميل في وقت سابق لكنه قلص الخسائر إلى انخفاض 24 سنتا، أو 0.7%، إلى 33.87 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا، أو 1.5%، إلى 27.93 دولار للبرميل، بعد جلسة جرى تداوله فيها بسعر أقل عند 25.28 دولار.
 
 
وصرح رئيس الصندوق السيادي الروسي، اليوم أن السعودية وروسيا "قريبتان جدا جدا" من اتفاق لخفض إنتاج النفط.
 
وشهدت الأسعار على جانبي المحيط الأطلسي أسوأ شهر في مارس بسبب الشلل الذي ألحقته جائحة فيروس كورونا بالطلب في سوق مترعة بالإمدادات.
 
 
 

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