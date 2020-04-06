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مفاجأة.. برشلونة لا يفكر في رحيل انطوان جريزمان

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:38 ص
جريزمان
جريزمان
مصطفى صابر
كشفت تقارير صحفية صباح اليوم الإثنين عن أن ليس لدى برشلونة أي نية لبيع أنطوان جريزمان مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أشارت التقارير الأخيرة إلى أنه يمكن استخدام جريزمان كصفقة تبادلية في محاولات برشلونة لإعادة نيمار إلى كامب نو.

ويهتم نادي مانشستر يونايتد بالحصول على خدمات جريزمان، الذي سجل جريزمان 14 هدفا من 37 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم مع برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" أن لن يعلن برشلونة عن بيع جريزمان هذا الصيف على الرغم من اهتمامهم المُعلن بـ نيمار ولوتارو مارتينيز.

وأوضح التقرير أن موسم جريزمان الأول في الكامب نو كان متواضع، حيث تمكن مهاجم أتليتيكو مدريد السابق من السيطرة على دوره في الجناح.

يذكر أن ستنتهي عقد جريزمان الحالي في كامب نو  مع برشلونة في عام 2024.

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