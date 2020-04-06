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البورصة تربح 4.9 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بداية جلسة اليوم

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:25 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
 


اخبار البورصة المصرية 

إستهلت البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الإثنين مدفوعة بمشتريات المصريين في محاولة لتعويض جزء من خسائر أمس و مع بداية شراء صندوق حماية المستثمر الأسهم  بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.

وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 525.8 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.27% ليصل عند مستوى 9390.4 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل عند مستوى 994.8 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.65% ليصل عند مستوى 1019.3 نقطة.
 

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صندوق حماية المستثمر

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