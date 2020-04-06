البورصة تربح 4.9 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بداية جلسة اليوم









اخبار البورصة المصرية





إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين مدفوعة بمشتريات المصريين في محاولة لتعويض جزء من خسائر أمس و مع بداية شراء صندوق حماية المستثمر الأسهم بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.





وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 525.8 مليار جنيه.



