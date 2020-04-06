عاصفة ترابية تضرب مدينة الغردقة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن عاصفة رملية تضرب مدينة الغردقة، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، موضحة ن العاصفة ترابية شديدة وحالة من سوء الأحوال الجوية ستشهدها المحافظة.





وحذرت الإدارة العامة للمرور أصحاب المركبات وسائقي السيارات من تجاوز السرعات على الطرق الخارجية.





وحذرت الأرصاد مرضي الجيوب الأنفية والصدرية من المضاعفات والتي تزداد سوءًا مع هذه الطقس، فعندما يحدث تغيير في درجة الحرارة، أو مع التدخين، وحدوث نزلات البرد يحدث ألم وضغط في الجيوب الأنفية، فعند تورم الأنسجة في الأنف والجيوب، هذا يمنع الجيوب الأنفية من التصريف بشكل صحيح، فأي شيء قد يؤدي إلى تورم في الجيوب الأنفية أو يمنع أهدابك من صرف المخاط فذلك يمكن أن يسبب مشاكل.





ونصح الأطباء بمحاولة الحفاظ على رطوبة الهواء فمن الممكن استنشاف البخار للتخفيف من حدة الأوجاع، فيكفى الجلوس في الحمام مع إغلاق الباب وتشغيل الماء الساخن.





أحدث تطورات كورونا





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.