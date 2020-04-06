كارثة.. احذروا تشغيل التكييفات في الصيف بسبب كورونا

أكد الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات والبكتيريا بجامعة زويل، أن هناك تأثير من استخدام التكييفات على فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أي فيروس يتأثر بعدة عوامل منها مثل درجة الحرارة، والأشعة فوق البنفسجية، والرطوبة.





وأشار "الشبيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن عدوى فيروس كورونا تنتقل بالرذاذ أو الأسطح الملوثة بالفيروس، منوها بأن منظمة الصحة العالمية لم تؤكد حتى الآن أن فيروس الكورونا يتأثر بالحرارة.





وعن استخدام التكييفات، نوه بأنه يمكن استخدام التكييف المنزلي طالما هناك يقين أن كل المتواجدين بالمنزل ليسوا مصابين بالكورونا، لافتا إلى أن التكييفات المركزية تقوم بنقل الهواء من مكان لأخر، معقبا: "نظريا لو حد عطس في الغرفة المجاورة فالتكيف المركزي سينقل الرذاذ من غرفة لأخرى"، حيث أن الرذاذ الصغير الأقل من 5 ميكرون يمكن أن يبقى معلقا في الهواء لمدة 3 ساعات.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.





وأضاف، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.





وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.





وأكد متحدث الصحة مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



