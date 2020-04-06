سعد حمدان يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل أعماله المقبلة

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يعكف الفنان اللبناني سعد حمدان على التحضير لأكثر من عمل مسرحي ودرامي خلال هذه الفترة الحالية.



وقال سعد حمدان في تصريح خاص للفجر الفني إنه يشارك في مسلسل "نبض في سوريا" للكاتب فهد مرعي وإخراج عمار تميم وإنتاج شاميانا وقد انتهى من تصوير مشاهده.



وأضاف أنه يتحضر حاليًا لتصوير الجزء الثاني من مسلسل موت أميرة للكاتب اللبناني طوني شمعون وإنتاج شركة مروى غروب، بعدما حقق الجزء الأول منه نجاحًا مبهرًا.



وعلى صعيد العمل المسرحي، كشف سعد حمدان عن مشاركته في بطولة وإخراج العمل المسرحي الغنائي عالقانون يا كمون، وأيضًا يستعد للمشاركة في بطولة مسلسل درامي من تأليف الكاتبة داليا الحداد وإنتاج طايع انتربرايسز، مؤكدًا على أن بعض الاعمال متوقفة الآن بسبب أزمة الكورونا العالمية.



