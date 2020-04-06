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برلماني: الرقابة الإدارية يد الدولة في إسقاط الفاسدين

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:44 ص
خالد مشهور
خالد مشهور
عبداللطيف هيبة
أشاد خالد مشهور، عضو مجلس النواب، بالدور الذي يقوم به رجال هيئة الرقابة الإدارية الذين يضربون بيد من حديد على الفاسدين، فالهيئة تكافح الترهل الوظيفي وتؤسس لدولة القانون، وما يشغل بالها هو إسقاط الفاسدين الناهبين لحقوق المواطن والدولة، فهي بمثابة ضمير الدولة والحكومة الذي يحرص دائما على إقرار العدالة ومكافحة الفساد.

وأوضح مشهور، في بيان له اليوم، الاثنين، أنه منذ صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن فرض حظر التجوال على المواطنين مساءً، وتكاتف مؤسسات الدولة للتصدي لانتشار وباء فيروس كورونا، كانت الرقابة الإدارية من أولى الإدارات التي كافحت مستغلي الأزمة وتجارها لحماية المواطنين.

وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة، التي تواجه الدولة المصرية بجميع كياناتها فيروس كورونا المستجد، وجهت هيئة الرقابة الإدارية ضربة قاصمة للتجار والصيدليات المتلاعبة في مواد التعقيم، وساهمت هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة من أول مارس عام 2020 وحتى الآن في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين، وذلك من خلال تشديد الرقابة على أماكن بيع المستلزمات الطبية والمطهرات بكافة محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية ضمانًا لتيسير حصول المواطنين عليها وحمايتهم من شراء المنتجات المغشوشة التي تؤثر على صحتهم.

أحدث تطورات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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