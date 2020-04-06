سنة أولى بطولة.. رمضان 2020 وش الخير على هؤلاء النجوم

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يشهد الماراثون الرمضاني المُقبل خوض عدد من الفنان البطولة المطلقة للمرة الأولى، بعد تقديمهم العديد من الأدوار الرائعة.



يأتي رأس هؤلاء النجوم الذين يخوضون تجربة البطولة المطلقة الأولى الفنان هيثم شاكر، حيث يشارك في مسلسل "حب عمري"، وهو بطولة سهر الصايغ،منة فضالي،مي القاضي،أحمد كرارة،أمانى كمال،حنان سليمان ديانا هشام، وتدور أحداث العمل فى إطاررومانسى اجتماعي تتخلله العديد من الحكايات الإنسانية،وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبد العزيز حشاد.





ويعد مسلسل "حب عمرى" التجربة الثانية لهيثم شاكر فى التمثيل بعدما شارك عام ٢٠١٨ في مسلسل "أرض جو" مع الفنانة غادة عبد الرازق، والمسلسل بطولة عباس أبو الحسن،أحمد فؤاد سليم، فريال يوسف،مها أبو عوف،محمد كريم، عبد الرحمن أبو زهرة،أحمد عبد الوراث،وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد جمعة.











كما تقدم ريهام حجاج مسلسل "لما كنا صغيرين" الذى تعكف حاليًا على تصويره، وهو بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم،خالد النبوي،نسرين أمين،محمود حجازي،محمود حميدة،نبيل عيسى،هلا السعيد، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على وتدور أحداثه فى إطار تشويقي.



وسبق أن قدمت ريهام حجاج أولى بطولاتها المطلقة العام الماضي في مسلسل "كارمن"الذي كان ينتمي لنوعية الـ 60 حلقة، وشاركها في بطولتها محمد الكيلاني،هاجر أحمد،ولاء الشريف،ليلي عز العرب، أحمد حلاوة،شيرين،محمد علي رزق،محمد مهران،عمر الشناوي، وهو من تأليف سامح مجدي،إخراج حسين شوكت .



يقدم حمدي الميرغني أولى بطولاته فى الدراما من خلال مسلسل "اتنين فى الصندوق" مع صديقه محمد أسامة (أوس أوس)، والمسلسل كان مُرشحًا للعرض فى الموسم الشتوي الماضي، لكن تم تأجيله ليكون من أوائل الأعمال التى حجزت مكانها فى دراما رمضان هذا العام.





مسلسل"اتنين فى الصندوق" كان يحمل في البداية اسم "روحين فى ذكيبة"، وهو بطولة حمدي الميرغني،صلاح عبد الله،أوس أوس،انتصار،هايدي رفعت،نهى عابدين،أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد ،ياسر الطوبجي،رحاب الجمل، تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى، وتدور أحداثه حول حياة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميًا من قبل المجتمع.







