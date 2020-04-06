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شوبير يحسم موقف الأهلي من ضم بونجاح

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:47 ص
بونجاح
بونجاح
محمد الصو
حسم الإعلامى أحمد شوبير ، مصير إمكانية انتقال الهداف الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطرى إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : "ما تردد عن دخول الأهلي في مفاوضات مع بغداد بونجاح غير صحيح، الصفقة تحتاج إلى 20 مليون دولار".

وكان تقرير نشرته صحيفة (fennecfootball) الجزائرية أكد أن النادي الأهلي بدأ المحادثات الرسمية مع مسئولي السد القطري من أجل التفاوض بشأن الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة: "أن الأهلي أبدى اهتمامه الكبير بضم هداف منتخب الجزائر فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها وقدرته على قيادة الهجوم الأحمر بشكل مميز فى الفترة المقبلة".

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