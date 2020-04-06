"الإسكان": تطهير وتعقيم مواقع المشروعات بالعلمين الجديدة

دشنت وزارة الاسكان حملة لتعقيم وتطهير كافة مواقع المشروعات على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث قامت فرقاً متخصصة فى أعمال التعقيم والتطهير، من شركات المياه والصرف الصحى بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، قامت بتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير لجميع مواقع تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يتم تعقيم مواقع العمل، والمكاتب، والأتوبيسات التى تنقل العاملين، والمطاعم التى تُعد الوجبات للعاملين، وكذا أماكن سكن العاملين.





وأكد وزير الإسكان أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وكذا سائر المشروعات على مستوى الدولة، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين، ويتم استخدام أجهزة قياس الحرارة للتأكد من عدم ظهور أعراض ارتفاع درجات الحرارة على العاملين قبل الدخول إلى مواقع العمل، بجانب توفير المطهرات فى المواقع المختلفة.



