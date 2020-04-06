برلماني: الربط الكهربائي مع السودان يمثل أهمية كبيرة لدعم أشقائنا

أشاد فايز بركات، عضو مجلس النواب، ببدء الشركة المصرية لنقل الكهرباء رسميًا إطلاق التيار الكهربائي في خط الربط مع السودان بقدرة 60 ميجا وات كمرحلة أولى من إجمالى 300 ميجاوات، وهو ما يفتح الباب أمام مصر للدخول بقوة في مشروعات الربط الكهربائى وتنفيذ استراتيجية الدولة في أن تصبح مصر محورا استراتيجيا للطاقة، حيث يسمح خط الربط مع السودان لمصر بالربط مع باقى الدول بأفريقيا وتقديم لهم ما يحتاجونه من الكهرباء.





وأكد بركات، في بيان له اليوم، على أهمية مشروع الربط الكهربائي مع السودان بالرغم من موقف السودان المتذبذب فيما يخص التضامُن مع حقوق مصر المائية، وذلك منذ شروع إثيوبيا في وضع حجر الأساس لسد النهضة في أبريل 2011، إلا أن المشروع يمثل أهمية قد تساعد في تغير موقف السودان خاصة وأنه أرجعت بعض الآراء الموقف السودانى من سد النهضة إلى حصول السودان على احتياجاته الكهربائية من إثيوبيا.





وأشار إلى أن الربط الكهربائي مع عدة دول أفريقية وعربية سيلعب دورا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية ويدعم التكامل بين مصر والدول الأفريقية والعربية لتحقيق التنمية، موضحا أن اتجاه الدولة لتصدير الكهرباء للأشقاء العرب والأفارقة وأوروبا يعمق علاقات مصر بدول العالم ويزيد من صادراتنا في الطاقة وينمي الاقتصاد القومى المصرى.





إقرأ أيضا.. برلماني يشيد بدور الرقابة الإدارية: يد الدولة في إسقاط الفاسدين





أشاد خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالدور الذي يقوم به رجال هيئة الرقابة الإدارية الذين يضربون بيد من حديد على الفاسدين، فالهيئة تكافح الترهل الوظيفي وتؤسس لدولة القانون، وما يشغل بالها هو إسقاط الفاسدين الناهبين لحقوق المواطن والدولة، فهي بمثابة ضمير الدولة والحكومة الذي يحرص دائما على إقرار العدالة ومكافحة الفساد.





وأوضح مشهور، في بيان له اليوم، الاثنين، أنه منذ صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن فرض حظر التجوال على المواطنين مساءً، وتكاتف مؤسسات الدولة للتصدي لانتشار وباء فيروس كورونا، كانت الرقابة الإدارية من أولى الإدارات التي كافحت مستغلي الأزمة وتجارها لحماية المواطنين.



