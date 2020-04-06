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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:44 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير


بورصة الكويت

أستهلت بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، وسط صعود 10 قطاعات على رأسها البنوك ، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.45% رابحاً 21.1 نقطة ليصل إلى مستوى 4733.85 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.7% رابحاً 35.32 نقطة ليصل إلى مستوى 5095.85 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.17% خاسراً 6.870 نقطة ليصل إلى مستوى 4022.84 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.33%، خاسراً 12.810 نقطة ليصل إلى مستوى 3914.13 نقطة ، وجرى التداول بمستهل التعاملات على 46.9 مليون سهم بقيمة 11.9 مليون دينار كويتى عبر 4218 صفقة.
 

وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.84%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.99%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.66%، ثم قطاعى البنوك والمواد الأساسية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%، ثم قطاع النفط والغاز والاتصالات بنسبة 0.03%، 0.02%، على التوالى.
 

وجاء سهم "شركة بيت الاستثمار الخليجى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 14.75%، تليه الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9.74%، ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 5.26%، فيما تصدر سهم "شركة التعمير للاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.94% ثم شركة انوفست بنسبة 9.46%، ثم شركة أجوان الخليج العقارية بنسبة 6.86%.
 

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