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استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في سويسرا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:52 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أفادت شبكة "سي إن إن" بتسجيل سويسرا 822 حالة إصابة أخرى بالفيروس التاجي ليصل العدد الإجمالي الوطني إلى 21100 حالة، وفقًا للمكتب الاتحادي السويسري للصحة. كما توفي ما لا يقل عن 559 شخصا من الفيروس.

وقالت السلطة السويسرية، إن هناك 246 حالة لكل 100 ألف نسمة. واوضح بيان على موقع هيئة الصحة على الإنترنت: "سويسرا لديها الآن واحدة من أعلى الحالات (246 100 الف) في أوروبا".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الصحة العامة في سويسرا، يوم السبت، إن حصيلة القتلى جراء تفشي فيروس كورونا في سويسرا وصلت إلى 540 شخص، بارتفاع عن 484 يوم الجمعة، وفقا لما اوردته "رويترز".

وأضافت وكالة الصحة العامة: أن عدد الاشخاص الذين ثبتت اصابتهم بالعدوى ارتفع أيضا إلى 20.278 من 19303 يوم الجمعة.

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سويسرا الفيروس كورونا الإصابة بكورونا

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