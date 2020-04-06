رئيس الوزراء الياباني يعلن حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر

تعلن السلطات في اليابان حالة الطوارئ في وقت مبكر من يوم غدٍ الثلاثاء في محاولة لوقف فيروس كورونا، مع إعداد الحكومة حزمة تحفيز لتخفيف الضربة على الاقتصاد الذي يكافح بالفعل لتجنب الركود، كما أفادت وسائل الإعلام أن اليابان.





وذكرت صحيفة يوميوري، أنه من المرجح أن يعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، خطته للطوارئ في وقت لاحق اليوم الاثنين، بينما قالت وكالة كيودو للأنباء، إن من المحتمل أن تدخل إجراءات جديدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".





أكثر من 3500 شخص أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في اليابان ومات 85 منهم، وليس تفشيًا كبيرًا مقارنة ببعض المناطق الساخنة، لكن الأرقام تستمر في الارتفاع مع قلق خاص بشأن الانتشار في طوكيو، التي لديها أكثر من 1000 حالة.





ستمنح حالة الطوارئ المحافظين سلطة دعوة الناس للبقاء في منازلهم وإغلاق الأعمال التجارية، ولكن ليس لطلب نوع الإغلاق المرئي في بلدان أخرى. في معظم الحالات، لا توجد عقوبات على تجاهل الطلبات، وسيعتمد التنفيذ أكثر على ضغط الأقران واحترام السلطة.