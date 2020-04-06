Advertisements

رئيس الوزراء الياباني يعلن حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:43 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
تعلن السلطات في اليابان حالة الطوارئ في وقت مبكر من يوم غدٍ الثلاثاء في محاولة لوقف فيروس كورونا، مع إعداد الحكومة حزمة تحفيز لتخفيف الضربة على الاقتصاد الذي يكافح بالفعل لتجنب الركود، كما أفادت وسائل الإعلام أن اليابان.

وذكرت صحيفة يوميوري، أنه من المرجح أن يعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، خطته للطوارئ في وقت لاحق اليوم الاثنين، بينما قالت وكالة كيودو للأنباء، إن من المحتمل أن تدخل إجراءات جديدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

أكثر من 3500 شخص أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في اليابان ومات 85 منهم، وليس تفشيًا كبيرًا مقارنة ببعض المناطق الساخنة، لكن الأرقام تستمر في الارتفاع مع قلق خاص بشأن الانتشار في طوكيو، التي لديها أكثر من 1000 حالة.

ستمنح حالة الطوارئ المحافظين سلطة دعوة الناس للبقاء في منازلهم وإغلاق الأعمال التجارية، ولكن ليس لطلب نوع الإغلاق المرئي في بلدان أخرى. في معظم الحالات، لا توجد عقوبات على تجاهل الطلبات، وسيعتمد التنفيذ أكثر على ضغط الأقران واحترام السلطة.

أخبار تهمك

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

منذ حوالي 9 ساعات

لجنة التخطيط تطلب تحصين نجم الأهلي ورفض رحيله

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ يوم

رسالة مؤثرة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ حوالي 14 ساعة

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 16 ساعة

الحل الوحيد أمام الأهلي للتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1200 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال يوم واحد

منذ حوالي 8 ساعات

الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تحذير عاجل من التموين للمتلاعبين في الأسعار

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 13 ساعة

الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

10:21 م

لجنة التخطيط تطلب تحصين نجم الأهلي ورفض رحيله

09:24 ص

تحذير عاجل من التموين للمتلاعبين في الأسعار

08:34 ص

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

04:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر