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أليكسيس سانشيز يقترب من وست هام

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:34 ص
سانشيز
سانشيز
الفجر الرياضي
فتح نادي وست هام الانجليزي خطوط اتصال مع وكيل أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد، تمهيدًا للتقدم بعرض محتمل في الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة الديلي ميل، إن وست هام تحدث مع وكيل أعمال التشيلي أليكسيس سانشيز نجم المان يونايتد، وأحتمالية التعاقد مع اللاعب الذي أصبح قريب من الرحيل عن اليوناتيد في الميركاتو المقبل.


يذكر أن سانشيز تمت إعارته لصفوف صفوف إنتر ميلان لكنه وجد صعوبة في ترك بصمة بارزة في إيطاليا، في ظل مشكلات الإصابة المتكررة.

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