أليكسيس سانشيز يقترب من وست هام

فتح نادي وست هام الانجليزي خطوط اتصال مع وكيل أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد، تمهيدًا للتقدم بعرض محتمل في الصيف المقبل.

فتح نادي وست هام الانجليزي خطوط اتصال مع وكيل أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد، تمهيدًا للتقدم بعرض محتمل في الصيف المقبل.