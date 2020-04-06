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"بالمختصر المفيد" أغنية جديدة لـ مدحت صالح

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:37 ص
مدحت صالح
مدحت صالح
هبة أحمد

يتعاون الفنان مدحت صالح مع الشاعر محمد عاطف،في أغنية جديده تحمل اسم "بالمختصر المفيد"،وهي من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمد شفيق، ومن المقرر طرحها فى الصيف المقبل عبر اليوتيوب.

وعلى صعيد آخر، انتهي مدحت صالح مؤخرًا من تسجيل تتر مسلسل الكارتون الجديد "نور والرحلات الخارقة" الذى يقوم ببطولته علاء مرسي،والأغنية من كلمات محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل.

والجدير بالذكر أن مدحت صالح طرح مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليل تحمل اسم "خليك جامد"، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج يحيى ممتاز.

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