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الخميس المقبل.. مصطفى حجاج يحيي حفلًا غنائيًا أون لاين

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
يحيي الفنان مصطفى حجاج، حفلًا غنائيًا أونلاين يوم الخميس المقبل عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وأعلن عن ذلك من خلال نشر بوستر الحفلة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وجدير بالذكر أن هناك العديد من المطربين الذين أحيوا حفلات غنائية أونلاين بسبب الأحداث التي تشهدها مصر والعالم مؤخرًا وأنتشار فيروس كورونا المستجد، منهم الفنان تامر عاشور ومي كساب وأحمد جمال وعلي الحجار ورامي عياش.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى حجاج، أغنية "نصيبي وقسمتك"، من ألبوم "هتزهزة"، وطرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع وسام عبد المنعم.

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