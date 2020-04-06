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التشيك تبلغ عن أبطأ ارتفاع يومي في حالات الإصابة بكورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:27 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
سجلت سلطات التشيك أبطأ ارتفاع يومي في النسبة المئوية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة، اليوم الاثنين، حيث دخلت البلاد الأسبوع الرابع من القيود على الأعمال والحركة.

وقالت وزارة الصحة على موقعها على الإنترنت، إن البلاد بها 4591 حالة حتى منتصف ليل الأحد بزيادة 2.6٪ عن اليوم السابق. وكانت هذه أقل زيادة في النسبة المئوية منذ أوائل مارس عندما كان لدى البلاد عدد قليل من الإصابات المعروفة، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

جاء ذلك بعد ارتفاع 282 يوم السبت و 332 يوم الجمعة و 269 يوم الخميس وكان أدنى زيادة يومية مطلقة منذ 22 مارس.

كانت البيانات التشيكية عن الحالات الجديدة أقل في عطلة نهاية الأسبوع حيث لا تقوم بعض المختبرات بمعالجة الاختبارات.

تم إجراء 4710 اختبارات يوم الأحد، بانخفاض من رقم قياسي بلغ 6889 يوم الجمعة، ولكن لا يزال مرتفعًا بنحو 2000 مقارنة بالأسبوع الماضي، عندما كان العدد اليومي للعدوى المكتشفة أعلى.

وقد أجرت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون حتى الآن 85014 اختبارًا وتهدف إلى زيادة قدرة الاختبار إلى أكثر من 10000 اختبار يوميًا.

كان هناك 72 حالة وفاة و 96 حالة شفاء، وكان يوم الأحد 391 شخصًا في المستشفى، من بينهم 84 في حالة خطيرة.

تختبر وزارة الصحة خطة "الحجر الصحي الذكي" منذ الأسبوع الماضي - نظام يهدف إلى تتبع أدق لانتشار العدوى، والتي تأمل الحكومة أن تسمح بتخفيف بعض القيود على الأعمال والتفاعلات الاجتماعية.

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