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فرج عامر: الازدحام أمام ماكينات الصرف ينذر بكارثة حقيقية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:40 ص
فرج عامر
فرج عامر
عبداللطيف هيبة
قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الزحام الذي تشهده ماكينات الصرف الآلي خلال الأيام الحالية لصرف المعاشات، تشكل خطورة بالغة في زيادة انتشار الإصابة بفيروس كورونا وانتقال العدوى بين المواطنين، خاصة وأن المواطنين يصطفون وراء بعض دون ترك أي مسافات، أو استعمال المطهرات أو الكمامات، مما ينذر بكارثة حقيقية في تفشي وباء كورونا.


وطالب عامر، في بيان اليوم الاثنين، الجهات المعنية بوضع آليات أخرى لاستلام المعاشات غير تلك الطريقة التي ستؤدي لنتائج وخيمة، في ظل حرص الدولة على اتخاذ كافة إجراءات الوقاية لمواجهة الفيروس، وزيادة ماكينات الصرف للمواطنين، ووضع أشخاص أو موظفين لتنظيم اصطفاف المواطنين مع الحفاظ على التعقيم المستمر بين كل مواطن والآخر، وتطهير الماكينة باستمرار حتى لا تنقل عدوى للمواطنين.

ولفت عامر، أن حالة الازدحام تشكل خطورة تستلزم تدخل سريع لمنع تلك التجمعات التي أصبحت بؤر لانتقال المرض.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم.

وأوضح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.
 

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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