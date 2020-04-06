"يوم التنظيف العالمي".. هيدي كرم تشارك جمهورها يومياتها مع والدتها

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نشرت الفنانة هيدي كرم فيديو لها مع والدتها في المنزل وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام".



وظهرت "هيدي" وهي تقوم بالتنظيف مع والدتها البيت وذلك لتستغل الحجر المنزلي ولكسر ملل المكوث في المنزل.



وعلقت"كرم" علي الفيديو قائلة" يوم التنظيف العالمي، يوميات هيدي كرم وأم هيدي" حيث أنها تشاجرت مع والدتها بسبب الأشياء عديمة الفائدة الموجودة بالمنزل".



وعلق الجمهور علي الفيديو أيضاً قائلين "عسل والله ماشاء الله، روحكم حلوه ودمكم خفيف، مامتك شبهك جدا، عسولة وجميلة وترنجاتك كلها تجنن".



يشار إلى أن آخر أعمال هيدي كرم كانت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "كلبش 3" مع أمير كرارة، و"الزوجة الـ18" الذي كان من بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، وناهد السباعي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل من إخراج مصطفى فكري.





