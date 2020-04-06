كشف ملابسات واقعة اختطاف صاحب شركة مقاولات بالقاهرة وطلب فدية

تمكنت مديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات واقعة إختطاف صاحب شركة مقاولات بالقاهرة ومطالبة نجله بفدية مالية، وضبط مرتكبى الواقعة.





بداية الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مالك شركة مقاولات مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم متجهًا للشركة عمله الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان، فوجئ بقيام ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكى بإستيقافه وتهديده بسلاح نارى كان بحوزة أحدهم وإصطحابه بسيارته إلى أحد الدروب الصحراوية بدائرة مركز الصف بالجيزة وقاموا بالإتصال بإبنه وطلبوا منه مبلغ مالى قدره (2 مليون جنيه) كفدية لإطلاق سراحه إلا أن نجله قام بالتفاوض معهم وإتفق على دفع (مبلغ 250 ألف جنيه)، وطلبوا منه ترك المبلغ المالى بطريق (الكريمات أطفيح) وعقب ذلك أطلقوا سراحه بالسيارة قيادته.





وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (مقاول، ونجل شقيقته "سائق" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان وآخر مقيم بمحافظة الجيزة).





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان الأول والثانى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابها للواقعة تفصيليًا بالإشتراك مع المتهم الهارب، وقرر الأول بأنه نظرًا لسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه بثرائه، عقد العزم على خطفه ومساومة إبنه على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحه، وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بالمتهمان الثانى والثالث لإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاد المتهمان ضبط (مبلغ 65 ألف جنيه "من متحصلات الواقعة")، وأضافا بأن السلاح والسيارة المستخدمين فى إرتكاب الواقعة وباقى المبلغ المالى بحوزة المتهم الثالث.





وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان إختباء المتهم الهارب بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بمركز شرطة الصف بالجيزة، بإستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته (سيارة ملاكى "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" - مسدس صوت - 10 طلقات - مبلغ 135 ألف جنيه - 150 جرام لمخدر الهيروين)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمان المضبوطان، وأضاف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





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وفي سياق أخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 4 عناصر إجرامية بالقاهرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الأيس بقصد الإتجار.





وجاء ذلك أثناء قيام قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأميرية.



