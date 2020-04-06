راغب علامة يشيد بأداء الحكومة اللبنانية في مواجهة أزمة كورونا

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‏أشاد السوبر ستار اللبناني الفنان راغب علامة بأداء ومهارة الحكومة اللبنانية في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.



وعلق راغب علامة من خلال تغريدة عبر موقع تويتر قائلًا: الحكومة اللبنانية أثبتت أنها تعمل بوطنية ومسؤولية وباحتراف. طريقة نقل اللبنانيين من الخارج وطريقة التعامل والحجر الصحي الحضاري تستحق كل التقدير والإحترام ، براڤو براڤو.



وكانت العناية الإلهية قد انقذت خالد نجل راغب علامة، بعدما تعرض لحادث سير مؤلم ولكنه خرج منه بخير وبسلام وفقط لم يصيبه سوى خدوش بسيطة.



