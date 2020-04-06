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راغب علامة يشيد بأداء الحكومة اللبنانية في مواجهة أزمة كورونا
الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:42 ص
لمياء علي
أشاد السوبر ستار اللبناني الفنان راغب علامة بأداء ومهارة الحكومة اللبنانية في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وعلق راغب علامة من خلال تغريدة عبر موقع تويتر قائلًا: الحكومة اللبنانية أثبتت أنها تعمل بوطنية ومسؤولية وباحتراف. طريقة نقل اللبنانيين من الخارج وطريقة التعامل والحجر الصحي الحضاري تستحق كل التقدير والإحترام ، براڤو براڤو.
وكانت العناية الإلهية قد انقذت خالد نجل راغب علامة، بعدما تعرض لحادث سير مؤلم ولكنه خرج منه بخير وبسلام وفقط لم يصيبه سوى خدوش بسيطة.
وعلق راغب علامة من خلال تغريدة عبر موقع تويتر قائلًا: الحكومة اللبنانية أثبتت أنها تعمل بوطنية ومسؤولية وباحتراف. طريقة نقل اللبنانيين من الخارج وطريقة التعامل والحجر الصحي الحضاري تستحق كل التقدير والإحترام ، براڤو براڤو.
وكانت العناية الإلهية قد انقذت خالد نجل راغب علامة، بعدما تعرض لحادث سير مؤلم ولكنه خرج منه بخير وبسلام وفقط لم يصيبه سوى خدوش بسيطة.