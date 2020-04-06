مفاجأة.. بيراميدز يشعل الصراع مع الأهلي والزمالك على طاهر محمد طاهر

وبدء مسؤولي بيراميدز، في التواصل مع اللاعب لاقناعه بالانتقال إليه لتدعيم مركز الجناح الأيسر، وذلك مقابل عرض مالي ضخم ، بالإضافة إلى وعده بالاحتراف مستقبلًا في حالة وصول عرض مناسب.