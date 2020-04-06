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مفاجأة.. بيراميدز يشعل الصراع مع الأهلي والزمالك على طاهر محمد طاهر

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:41 ص
طاهر
طاهر
الفجر الرياضي
استقر مجلس ادارة نادي بيراميدز في الدخول في الصراع على ضم طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبدء مسؤولي بيراميدز، في التواصل مع اللاعب لاقناعه بالانتقال إليه لتدعيم مركز الجناح الأيسر، وذلك مقابل عرض مالي ضخم ، بالإضافة إلى وعده بالاحتراف مستقبلًا في حالة وصول عرض مناسب.


وقبل مفاوضات بيراميدز مع لاعب المقاولون، يوجد صراع شرس بين الأهلي أو الزمالك، لضم اللاعب رغم اتجاه إدارة المقاولون لبيعه أوروبيًا في حالة وصول عرض جيد.

يذكر أن طاهر صاحب الـ 23 عامًا شارك مع المقاولون العرب، في 6 مباريات خلال الموسم الحالي، وتمكن من تسجيل هدف وحيد.

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