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فايلر يفاجئ الأهلي بهذا الطلب لتجديد عقده مع الفريق

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:30 ص
فايلر
فايلر
حسام مجدي
يحاول النادي الأهلي في الفترة الأخيرة تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد المستوى الذي ظهر به الفريق الأحمر تحت قيادته.

وأكد الإعلامي محمد فاروق أن فايلر طلب عدم إجراء أي تغييرات على جهازه المعاون ليوافق على تجديد عقده مع النادي.

وقال محمد فاروق في تصريحات تليفزيونية: "فايلر طلب عدم إجراء أى تغييرات على جهازه المعاون قبل تجديد عقده مع المارد الأحمر".

وتابع: "المدير الفني السويسري يتبع مدرسة الاستقرار الفني وهو يرغب فى الحفاظ على الجهاز المعاون دون إجراء أي تعديل عليه".

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

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