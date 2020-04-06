التعليم تعلن الأجزاء المحذوفة من مناهج التعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الأجزاء المحذوفة من المناهج المقررة للتعليم الفني حتى يوم 15 مارس 2020 (موعد تعليق الدراسة).





وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن المحذوف كالتالي:





أولًا: بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية 2019/2020: يقوم قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوفاء بجميع الإجراءات والالتزامات المطلوبة بهذا الشأن.





وتابعت الوزارة، أنه نظرًا لكثرة الاستفسارات عن الأجزاء التى لن تدخل في التقييم فى اختبار نهاية العام والتى كان مقررًا لها التدريس بعد تاريخ 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة) فقد تم إرسال قوائم بجميع الأجزاء بكافة المقررات والتخصصات التى لن تدخل فى التقييم فى آخر العام إلى المديريات التعليمية لإعلانها على صفحاتها الرسمية.





وكذلك يتولى مديرو عموم التعليم الفني بالمديريات التعليمية مسئولية متابعة إعلانها على الصفحات الرسمية للمدارس على مواقع التواصل الاجتماعى، كما قام قطاع التعليم الفنى بإعلانها على منتديات قطاع التعليم الفنى من خلال الرابط http:www.fanyeduc.yoo7.com، كما ستعلن أيضًا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني.





ونظرًا لأن أعمال طباعة الأوراق الامتحانية قد بدأت قبل تاريخ تعليق الدراسة مما يعنى أن بعض الأوراق الامتحانية التي تم طباعتها وتحتوي على أجزاء لن يتم تقديرها وسيتم إعادة توزيع الدرجات المخصصة لها على بقية أسئلة الامتحان بما يضمن مصلحة الطلاب أثناء عملية التقدير.





ثانيًا: بخصوص طلاب سنوات النقل بالمدارس الفنية:





بالإشارة إلى قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاص بسنوات النقل فى مدارس التعليم الفني بكل أنواعها ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بشأن تكليف الطلاب بإجراء بحوث تطبيقية؛ لإعدادها عن بعد من منازلهم وستشمل هذه البحوث الأجزاء التى تم تدريسها في المقررات المختلفة حتى 15 مارس 2020.





وسوف يتم إعلان البحوث التطبيقية المطلوبة خلال الفترة من 18- 23 أبريل 2020 وفقًا للخطة الزمنية التى تم الإعلان عنها، وسوف يتم تخصيص الفترة من 26 إبريل حتى 15 يونيو 2020 لإعداد البحوث التطبيقية.





وفي سياق متصل تتابع الوزارة الامتحانات الالكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي وهو امتحان تجريبي (بدون درجات) بدأ من 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي ويؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.







