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في ظل انتشار كورونا.. أفكار الاعتذار عن إقامة حفل زفاف

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، إليكم خطوات وأفكار للاعتذار عن إقامة حفل زفاف هذه الفترة لكي لا تنتشر العدوى في التجمعات:

على العريس والعروسة تحديد قرارهما أولا هل سيتم تأجيل الفرح أم إلغائه نهائيا والإكتفاء بإقامة زفة بسيطة، لكي تخبرون المدعووين بالقرار النهائي.

قبل إعلان العروسين للجميع عليهم اخبار الأهل أولا بالقرار ومعرفة الأراء. 
 
يجب أن يكون القرار سريع وحاسم لكي تخبرون الأصدقاء والأقارب في أقرب وقت بالقرار النهائي قبل فوات الأوان 

وبعد اتخاذ القرار عليكم رسال برقيات اعتذار للأشخاص المهمين، الذين قمت بدعوتهم، كنوع من الاحترام والتقدير منكِم، تجاههم.

أعلنوا تأجيل حفل الزفاف على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي الطريقة الأفضل والأسرع؛ لكي يشاهدها كل المدعوين، والجميع سيتقبل هذه الفكرة وخاصة أننا نعيش فترة صعبة.

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