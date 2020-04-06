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إسبانيا تكافح لمحاربة كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أوضحت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، أن الحكومات "تقاتل" بشأن الإمدادات الطبية لمواجهة وباء كورونا، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن".

وقالت في مقابلة مع التلفزيون الإسباني أنتينا 3، "إن الناس يتقاتلون على المنتجات لمحاربة فيروس كورونا"، موضحة أن البلاد تبحث عن منتجين بديلين لأن المورد العالمي الرئيسي غير قادر على تلبية الطلب.

وأضافت أن "السوق الصينية معقدة للغاية لأن الطلب أكبر بكثير من العرض"، مشيرة الي ان إسبانيا تعطي الأولوية لعقود التوريدات "الحصرية" ولكنها تحفز الشركات المحلية على إنتاج بعض المعدات بدلًا من شرائها من الخارج.

وقالت: "الإنتاج الوطني جانب مهم للغاية وسيسمح لنا ليس فقط بالتصدي للفيروس التاجي على الأراضي الوطنية، ولكن أيضًا لمساعدة الدول الأخرى التي لا تملك تلك الموارد الكثيرة".

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