Advertisements

عارفة عبد الرسول والدة أكرم حسنى فى "رجالة البيت"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

تقوم الفنانة عارفة عبد الرسول حاليًا بتصوير مشاهدها فى مسلسل "رجالة البيت"، وتُجسد خلال الأحداث شخصية والدة الفنان أكرم حسني، ولكن بشكل كوميدي ومختلف عما قدمته من قبل،وتدور أحداث العمل فى إطار درامي كوميدي.


مسلسل "رجالة البيت"كان يحمل في البداية اسم" تيمون وبومبا"، وهو بطولة أحمد فهمي،أكرم حسني، ويزو،لطفي لبيب،بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف .

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عارفة عبد الرسول الدرامية مسلسل "الآنسة فرح"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي،ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو مدحت، بطولة رانيا يوسف،أسماء أبو اليزيد،عارفة عبدالرسول،تامر فرج،أحمد مجدي، محمد الكيلاني.

أخبار تهمك

الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

التعليم تحسم عودة المدارس هذا العام في ظل أزمة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 14 ساعة

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير عاجل من التموين للمتلاعبين في الأسعار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يستقر على أول صفقاته الصيفية

منذ نصف ساعة

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تسهيلات جديدة لسداد فواتير الكهرباء.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعة

لجنة التخطيط تطلب تحصين نجم الأهلي ورفض رحيله

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا الطلب لتجديد عقده مع الفريق

منذ أقل من ساعة

شوبير يحسم موقف الأهلي من ضم بونجاح

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1200 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال يوم واحد

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

10:21 م

شوبير يحسم موقف الأهلي من ضم بونجاح

10:47 ص

لجنة التخطيط تطلب تحصين نجم الأهلي ورفض رحيله

09:24 ص

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

04:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر