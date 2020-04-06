عارفة عبد الرسول والدة أكرم حسنى فى "رجالة البيت"

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تقوم الفنانة عارفة عبد الرسول حاليًا بتصوير مشاهدها فى مسلسل "رجالة البيت"، وتُجسد خلال الأحداث شخصية والدة الفنان أكرم حسني، ولكن بشكل كوميدي ومختلف عما قدمته من قبل،وتدور أحداث العمل فى إطار درامي كوميدي.





مسلسل "رجالة البيت"كان يحمل في البداية اسم" تيمون وبومبا"، وهو بطولة أحمد فهمي،أكرم حسني، ويزو،لطفي لبيب،بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف .



والجدير بالذكر أن آخر أعمال عارفة عبد الرسول الدرامية مسلسل "الآنسة فرح"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي،ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو مدحت، بطولة رانيا يوسف،أسماء أبو اليزيد،عارفة عبدالرسول،تامر فرج،أحمد مجدي، محمد الكيلاني.